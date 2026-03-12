Durante le indagini sul caso di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, è emerso che sul suo paio di scarpe sono stati trovati residui di materiale usato per affilare coltelli, un’attività che appartiene al marito. Il corpo della donna fu ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Opp.

Un nuovo indizio affiora nell’interminabile vicenda della morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e il cui corpo fu trovato il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex Opp. Si tratta della presenza di zirconio sulle sue scarpe, una sostanza abrasiva particolarmente resistente utilizzata in varie apparecchiature e processi industriali ma anche nella affilatura di coltelli. Per il genetista forense Paolo Fattorini la presenza di questa sostanza è «meritevole di approfondimento», dunque la gip del tribunale di Trieste Flavia Mangiante ha accordato una proroga di 30 giorni alla data della consegna della perizia da parte del pool di cui fanno parte Fattorino, Chiara Turchi ed Eva Sacchi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sulle scarpe di Liliana Resinovich materiale usato per affilare coltelli: è una delle attività del marito

Articoli correlati

Resinovich, trovato sulle scarpe materiale usato per affilare coltelliSecondo uno dei periti, la presenza della sostanza è “meritevole di approfondimento”.

Liliana Resinovich, altri 90 giorni per indagare: anlisi sullo zirconio sulle scarpe. Il fratello: “Sono stanco”Proroga di altri 90 giorni per indagare sulla morte di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio...

Approfondimenti e contenuti su Liliana Resinovich

Temi più discussi: Caso Resinovich, occhi puntati sullo zirconio rilevato sulle scarpe di Liliana; Resinovich, altri 90 giorni per le analisi dei reperti; Liliana, Claudio Sterpin cosa sapeva?; Caso Resinovich, la Gip concede ai periti altri 90 giorni per gli accertamenti.

Sulle scarpe di Liliana Resinovich materiale usato per affilare coltelli: è una delle attività del maritoUn nuovo indizio affiora nell’interminabile vicenda della morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e il cui corpo fu trovato il 5 gennaio ... gazzettadelsud.it

Delitto Resinovich, proroga di novanta giorni per nuove analisiI periti dovranno approfondire la presenza della polvere metallica trovata sulle scarpe di Lilly. La prossima udienza si terrà il 26 giugno ... rainews.it

Presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich. E' quanto ha rilevato uno dei tre periti incaricati di individuare eventuali tracce di Dna o altro sul cordino trovato sul collo di Liliana e su quello che teneva unite le chiavi. #ANSA - facebook.com facebook

E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich. Aveva 86 anni, ha sempre sostenuto di esserle legato sentimentalmente. Fu l'ultimo a sentirla al telefono la mattina in cui è scomparsa #ANSA x.com