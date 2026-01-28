Frana a Niscemi Schlein tuona sui fondi | Serve 1 miliardo si dirottino i fondi del Ponte sullo Stretto

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico. Schlein ha parlato di un miliardo di euro necessari per tutelare i territori a rischio, sottolineando l’urgenza di investire in prevenzione invece di infrastrutture considerate inutili. La sua proposta mira a mettere al primo posto la sicurezza delle aree più fragili.

