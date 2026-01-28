Frana a Niscemi Schlein tuona sui fondi | Serve 1 miliardo si dirottino i fondi del Ponte sullo Stretto
Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico. Schlein ha parlato di un miliardo di euro necessari per tutelare i territori a rischio, sottolineando l’urgenza di investire in prevenzione invece di infrastrutture considerate inutili. La sua proposta mira a mettere al primo posto la sicurezza delle aree più fragili.
Niscemi rischia di non esistere più. La frana che ormai da giorni minaccia il paese siciliano continua ad aggravarsi e a preoccupare principalmente i cittadini. “Bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva“, ha spiegato il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano al Tg2, aggiungendo come sia in corso un censimento delle persone che vanno sostenute. Al momento, la situazione è piuttosto preoccupante. Le case che si trovano proprio a ridosso della frana non potranno più essere abitate, ma dovranno essere distrutte e poi ricostruite quando e se il terreno lo permetterà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
