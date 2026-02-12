Cantieri in autostrada il piano di alleggerimento in Liguria | cosa cambia

Questa settimana si è tenuta una riunione tra il Mit, Regione Liguria, Anci Liguria e Anas. Al centro del confronto, il piano di alleggerimento dei cantieri in autostrada, che potrebbe portare a modifiche nei lavori in corso sulla rete ligure. La decisione mira a ridurre i disagi per gli automobilisti, ma ancora non è stato stabilito come e quando entrerà in vigore.

Si è svolta giovedì 12 febbraio una riunione del tavolo tecnico convocato dal Mit con Regione Liguria e i concessionari autostradali, Anci Liguria e Anas. Si va verso lo stop ai cantieri nel periodo dei ponti primaverili e delle festività pasquali. Soddisfatto l'assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone: "Da anni non vedevamo una programmazione di alleggerimento così significativa: la nostra rete autostradale sarà sostanzialmente libera da cantieri lungo le riviere, sia nelle tratte Aspi che in quelle di Concessioni del Tirreno. Questo quadro positivo è frutto di un grande lavoro tecnico e del confronto con tutti i soggetti coinvolti".🔗 Leggi su Genovatoday.it

