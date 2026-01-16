Terremoto ai Campi Flegrei lieve scossa alle 21,33 alla Solfatara | avvertita dalla popolazione

Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 21:33 ai Campi Flegrei, nella zona della Solfatara. L’evento è stato percepito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni o conseguenze significative. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti per eventuali aggiornamenti.

