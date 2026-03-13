Licenziamento confermato per ex bidella accusata di stalking a preside di Caivano

Un’ex bidella è stata licenziata dopo essere stata accusata di stalking nei confronti di un preside di Caivano. La decisione è stata confermata dopo che la donna ha presentato un certificato medico in ritardo e ha chiesto un congedo per assistere a un evento personale. La vicenda riguarda quindi un procedimento che si è concluso con il licenziamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Certificato medico presentato in ritardo e congedo chiesto per assistere lo zio malato ma senza i necessari requisiti: la Corte di Appello di Napoli ha confermato il licenziamento dell’ex collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano, diventata un caso mediatico a inizio del 2023. La donna, che ha 32 anni, si guadagnò la ribalta delle cronache per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo “Boccioni” di Milano per l’incapacità di sostenere le spese di una permanenza in pianta stabile in Lombardia. Alla solidarietà iniziale subentrò la diffidenza con la scoperta che quei viaggi non erano stati in realtà così frequenti e che la donna aveva usufruito di un lungo periodo di malattia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Licenziamento confermato per ex bidella accusata di stalking a preside di Caivano Articoli correlati Stalking alla preside-modello di Caivano: arrestata l'ex “bidella pendolare”, tempesta di messaggi dopo il licenziamentoCaivano (Napoli) – Mentre le luci della ribalta tv ne esaltano il coraggio torna sotto i riflettori una dolorosa vicenda di cronaca personale per... “Bidella pendolare” Napoli-Milano Giuseppina Giugliano arrestata per stalking, messaggi reiterati a preside scuola Caivano dopo licenziamentoGiuseppina Giugliano, collaboratrice scolastica che si "spostava quotidianamente" da Napoli a Milano per lavorare al liceo “Boccioni”, è sotto... Contenuti utili per approfondire Licenziamento confermato Temi più discussi: Phishing, diligenza qualificata e giusta causa: la Cassazione conferma il licenziamento dell'impiegata contabile; Azienda Usa licenzia 37 dipendenti a Marghera: Con l'intelligenza artificiale non servono più; InvestCloud licenzia tutti i 37 dipendenti a Marghera (Venezia): sostituiti dall'Ai; Licenziata dalla scuola Giusy Giugliano, l'ex bidella pendolare arrestata per stalking: sentenza confermata in Appello. Indotto ex Ilva in ginocchio: licenziamenti e altra cassaL'indotto dell'ex Ilva è di nuovo nel vortice. Alle crisi annunciate il mese scorso e ora confermate - si tratta dei 274 licenziamenti tra Pitrelli e Semat Sud -, si aggiungono i contraccolpi ... quotidianodipuglia.it Appalto ex Ilva: Semat Sud, resta il licenziamento di tutti i 215 lavoratori sia pure con maggiori misure di sostegno Accordo azienda-sindacati«Si è concluso questa mattina al Ministero del Lavoro l’incontro convocato per la formalizzazione dell’intesa sulla vertenza Semat Sud. L’accordo raggiunto oggi conferma quanto già definito ieri in se ... noinotizie.it Assenze dal lavoro senza autorizzazione al congedo: confermato in Appello il licenziamento della collaboratrice scolastica del “Morano” di Caivano - facebook.com facebook Gravissimo. Se fosse confermato, sarebbe una vergogna da licenziamento, da radiazione e da arresto. x.com