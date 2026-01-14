Bidella pendolare Napoli-Milano Giuseppina Giugliano arrestata per stalking messaggi reiterati a preside scuola Caivano dopo licenziamento

Giuseppina Giugliano, collaboratrice scolastica che si spostava quotidianamente tra Napoli e Milano per lavoro, è stata arrestata con l’accusa di stalking nei confronti della preside Eugenia Carfora di una scuola a Caivano. La vicenda riguarda messaggi reiterati e comportamenti molesti dopo il licenziamento. La vicenda è attualmente oggetto di procedimento giudiziario.

Giuseppina Giugliano, collaboratrice scolastica che si "spostava quotidianamente" da Napoli a Milano per lavorare al liceo “Boccioni”, è sotto processo con l’accusa di stalking nei confronti della preside di una scuola di Caivano Eugenia Carfora. Inviati alla donna messaggi reiterati sui social dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

