Stalking alla preside-modello di Caivano | arrestata l' ex bidella pendolare tempesta di messaggi dopo il licenziamento

A Caivano, nel Napoletano, si torna a parlare di Eugenia Carfora, preside dell’istituto Morano, dopo il recente caso di stalking che l’ha coinvolta. L’arresto della ex “bidella pendolare” ha richiamato l’attenzione sulla vicenda, che ha suscitato un’ampia attenzione mediatica. La notizia si inserisce in un contesto di cronaca personale complessa, evidenziando le difficoltà vissute da figure pubbliche anche al di fuori del palcoscenico televisivo

Caivano (Napoli) – Mentre le luci della ribalta tv ne esaltano il coraggio torna sotto i riflettori una dolorosa vicenda di cronaca personale per Eugenia Carfora, la preside dell'istituto Morano di Caivano cui è ispirata la fiction Rai con Luisa Ranieri che alla prima puntata ha conquistato il pubblico (27% di share per un totale di 4 milioni 814mila spettatori). Si tratta del caso che coinvolge l'ex collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano, sotto processo al tribunale di Napoli Nord per stalking commesso ai danni proprio della preside Carfora. Famiglia nel bosco, la nuova maestra incontra i bambini: “Sono tranquilli, belle sensazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stalking alla preside-modello di Caivano: arrestata l'ex “bidella pendolare”, tempesta di messaggi dopo il licenziamento Leggi anche: L'ex bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside-coraggio di Caivano Leggi anche: Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'ex bidella Giusy pendolare (Napoli-Milano) arrestata per stalking alla dirigente di Caivano, simbolo della dispersione scolastica; Giusy, l'ex bidella pendolare fra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora; Giusy Giugliano, la bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano Eugenia Carfora; La Preside su Rai 1, Eugenia Carfora è la dirigente scolastica di Caivano che ha ispirato la fiction. Stalking alla preside-modello di Caivano: arrestata l'ex “bidella pendolare”, tempesta di messaggi dopo il licenziamento - Napoli, vittima la dirigente Eugenia Carfora a cui si è ispirata la fiction “La preside” con Luisa Ranieri. quotidiano.net

