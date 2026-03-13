Liberatore guida la chirurgia dell’Aquila dal 16 marzo

Dal 16 marzo, il dottor Edoardo Liberatore assumerà la guida dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale presso l’Ospedale dell’Aquila, dove già svolge attività clinica. La sua nomina ufficiale segna un cambiamento nella gestione del reparto e sarà valida a partire dalla data indicata. La nomina è stata comunicata dall’ente sanitario locale.

Il dottor Edoardo Liberatore assumerà ufficialmente la direzione dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale presso l'Ospedale dell'Aquila a partire dal 16 marzo. Proveniente dall'ospedale di Atri, il nuovo primario porterà con sé una consolidata esperienza nella gestione clinica e organizzativa, destinata a potenziare le attività chirurgiche della struttura aquilana. Nei giorni precedenti all'ingresso ufficiale, si è tenuto un incontro strategico tra il futuro direttore e i vertici dell'ASL 1 per definire le linee guida operative. L'obiettivo dichiarato è rafforzare il ruolo del reparto nel tessuto sanitario regionale, garantendo servizi adeguati ai bisogni reali dei cittadini abruzzesi.