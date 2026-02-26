Finisce sul Guardian l’ospedale San Giovanni Bosco in mano alla camorra | Trafugavano pure i cadaveri

L’ospedale San Giovanni Bosco è al centro di un’inchiesta internazionale, con dettagli che sollevano molte preoccupazioni sulla gestione delle strutture sanitarie. La presenza di attività sospette e pratiche poco chiare ha attirato l’attenzione dei media esteri, portando alla luce alcune dinamiche che coinvolgono le operazioni interne dell’ospedale. La notizia si diffonde rapidamente, suscitando interrogativi sulla sicurezza e sulla trasparenza.

L'Ospedale San Giovanni bosco in mano alla camorra è sulla home page del Guardian, uno dei giornali più letti e rispettati del mondo. Gli arresti e l'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizza nella gestione dell'ospedale napoletano, con tutti i più macabri particolari. L' indagine, avviata sulla base della testimonianza di un collaboratore di giustizia, ha portato alla luce una rete di redditizie attività criminali, presumibilmente svolte da membri del clan camorristico Contini, spiega il Guardian riprendendo l'inchiesta. Secondo l'accusa, la camorra "ha sfruttato un'associazione operante nel settore dei servizi di ambulanza, avvalendosi della complicità di personale medico e paramedico, guardie giurate private e dipendenti di altre aziende operanti all'interno dell'ospedale". Camorra, blitz contro il clan Contini porta all'esecuzione di quattro misure cautelari. Per gli inquirenti il gruppo criminale aveva messo le mani pure sull'ospedale San Giovanni Bosco. Blitz contro la Camorra a Napoli prende di mira il clan Contini: favori in ospedale, truffe assicurative e quattro misure cautelari. Ospedale San Giovanni Bosco controllato dalla camorra. La camorra si insinua nella sanità campana con un sistema di favori e truffe assicurative in un ospedale. Asl Napoli 1 Centro, 'arresti al San Giovanni Bosco epilogo vecchie indagini'. 'Tutto il personale sta operando senza alcuna problematica di sorta'