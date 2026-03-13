L’ex magnate René Benko vuole diventare falegname

L’ex magnate dell’immobiliare austriaco, fondatore di Signa Holding, sta considerando di seguire un corso di falegnameria durante il periodo di detenzione preventiva. La notizia è stata diffusa dai suoi rappresentanti, che hanno confermato l’intenzione di intraprendere un percorso formativo nel settore artigianale. La decisione viene presa nel contesto del suo attuale stato di detenzione.

Il suo legale Norbert Wess alla Dpa: “Poiché non deve occuparsi di nuovi filoni d’indagine, esiste ora per lui la possibilità di dedicarsi a un’attività lavorativa” L’imprenditore immobiliare austriaco René Benko, fondatore del gruppo Signa Holding, starebbe valutando la possibilità di frequentare un corso formativo per diventare falegname durante la detenzione preventiva. A confermarlo alla Dpa e alla rivista austriaca Trend è stato il legale Norbert Wess, che ha sottolineato come finora il suo assistito si sia occupato quasi esclusivamente della propria difesa nei procedimenti giudiziari a suo carico. “Poiché al momento non deve occuparsi di nuovi filoni di indagine – ha spiegato l’avvocato – esiste ora la possibilità di dedicarsi a un’attività lavorativa”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Valentino Rossi, guerra totale: Graziano vuole tagliare il mantenimento alla figlia Clara. L'ex punge: «Se fosse un falegname Ambra non sarebbe lì»La frattura nella famiglia del "Dottore" non è più solo un sussurro tra i vicoli di Tavullia, ma una battaglia legale che si consuma a colpi di carte...

A C’è Posta Carmine vuole riavvicinarsi al figlio Lorenzo: “Avrei dato un rene per te quando ne avevi bisogno”A C'è Posta per Te, nella puntata del 31 gennaio, la storia di Carmine e Lorenzo: il padre vuole riallacciare i rapporti con il figlio e capire...

Altri aggiornamenti su René Benko

Temi più discussi: René Benko farà il falegname in carcere: l'ex magnate inizierà un corso di formazione professionale; L’EX MILIARDARIO BENKO IN CARCERE VUOLE DIVENTARE FALEGNAME; Da re Mida a falegname, la parabola dell'ex miliardario Benko; Edilizia pubblica, 220 alloggi riqualificati. Oltre 18 milioni dal Pnrr per 10 edifici, Mair: Dobbiamo puntare sempre più a ristrutturazioni efficienti.

René Benko, l'ex magnate immobiliare, vuole diventare falegname: prima lezione con pialla e scalpello in carcereLa parabola dell'ex Re Mida austriaco dopo il crack e le due condanne già accumulate ... msn.com

L'ex miliardario Benko in carcere vuole diventare falegname(ANSA) - BOLZANO, 12 MAR - L'ex miliardario austriaco René Benk che da oltre un anno si trova in custodia cautelare ad Innsbruck per il crack del suo impero Signa e che tuttora è indagato anche in Ita ... gazzettadiparma.it