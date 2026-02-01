A C'è Posta Carmine vuole riavvicinarsi al figlio Lorenzo | Avrei dato un rene per te quando ne avevi bisogno

A C'è Posta per Te, il padre Carmine cerca di riavvicinarsi al figlio Lorenzo. Durante la puntata del 31 gennaio, Carmine dice che avrebbe dato un rene per lui quando ne aveva bisogno, e ora spera di capire perché si sono allontanati. La storia tra i due è ancora aperta, e lui spera di ricostruire il rapporto che sembra ormai spezzato.

A C'è Posta per Te, nella puntata del 31 gennaio, la storia di Carmine e Lorenzo: il padre vuole riallacciare i rapporti con il figlio e capire perché si è allontanato da lui. Il 23enne spiega di averlo sentito lontano e freddo, soprattutto nel periodo passato in ospedale per un trapianto di rene.

