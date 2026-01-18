La recente vicenda familiare di Valentino Rossi si è trasformata in una disputa legale, con Graziano che propone di ridurre il mantenimento per la figlia Clara. La situazione ha suscitato commenti e tensioni pubbliche, evidenziando le difficoltà interne alla famiglia del campione. Questa intricata vicenda mette in luce come le questioni personali possano evolversi in controversie legali, lasciando emergere le fragilità dietro le celebrità.

La frattura nella famiglia del "Dottore" non è più solo un sussurro tra i vicoli di Tavullia, ma una battaglia legale che si consuma a colpi di carte bollate e interviste incrociate. L'ultimo dettaglio, la decisione di Graziano Rossi, 71 anni, di chiedere al Tribunale di Pesaro l'interruzione dell'assegno di mantenimento per la figlia Clara Rossi, 28 anni, nata dal suo secondo matrimonio. Nonostante le enormi disponibilità della famiglia, la giovane musicista - laureata in Mediazione linguistica e con un solido percorso di studi musicali tra Stati Uniti e Spagna - si trova ora coinvolta in una disputa che va ben oltre il denaro. 🔗 Leggi su Leggo.it

Valentino Rossi, guerra totale: Graziano vuole tagliare il mantenimento alla figlia Clara. L'ex punge: «Se fosse un falegname Ambra non sarebbe lì»

Valentino Rossi contro il padre, mamma Stefania punge: “Se Graziano fosse un falegname, Ambra non sarebbe lì”

Un nuovo capitolo nella vicenda familiare di Valentino Rossi si apre con le accuse rivolte a Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi, per circonvenzione d’incapace. La disputa coinvolge anche i rapporti tra Valentino e il padre Graziano, con commenti pungenti di Stefania Rossi. La situazione, ancora in evoluzione, evidenzia tensioni che interessano la famiglia del celebre campione di motociclismo.

Valentino e il padre verso l'archiviazione. E la mamma: "Ambra? Se Graziano fosse stato un falegname..."

Valentino Rossi e suo padre sono ormai prossimi all’archiviazione delle pratiche legali, mentre la madre commenta con ironia:

