L’ex casello ferroviario di via Rughi diventa struttura per persone con disabilità quasi conclusi i lavori

I lavori di ristrutturazione dell’ex casello ferroviario di via Rughi sono quasi terminati. La struttura sarà destinata ad ospitare persone con disabilità e verrà utilizzata per percorsi finalizzati a migliorare la loro autonomia. La trasformazione della vecchia stazione rappresenta un intervento importante per l’accessibilità nel quartiere. La conclusione dei lavori è prevista a breve.

Sono in via di conclusione i lavori di ristrutturazione dell’ex casello ferroviario di via Rughi, finalizzati a rendere la struttura adatta ad accogliere persone con disabilità inserite in percorsi per il potenziamento della loro autonomia. Così come per la riqualificazione dell’ex casello di via Celletta dell’Olio – inaugurato nell’estate 2025 e finalizzato ad ospitare il progetto “housing first” – anche l’intervento sul casello di via Rughi è stato finanziato in parte dai fondi Pnrr (900 mila euro in totale, i fondi destinati a entrambi i progetti) e per la restante parte dall’amministrazione comunale, per un investimento complessivo di oltre 590 mila euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Lungomare Tafuri, nuova vita per l’ex casello ferroviario: riqualificazione quasi ultimataParticolarmente curato anche il terrazzo, dove è stato realizzato un nuovo pavimento in decodecking, soluzione elegante e resistente che lascia... Nuova vita per l'ex casello ferroviario: il progetto di co-housing è realtà, accolte persone senza dimoraDopo'inaugurazione dello scorso giugno, si consolidano le attività presso lo storico immobile di via Celletta dell’Olio intitolato a Maria Sartore:...