Lungomare Tafuri nuova vita per l’ex casello ferroviario | riqualificazione quasi ultimata

Il Lungomare Tafuri nel quartiere Torrione si arricchisce di una nuova veste con la riqualificazione dell’ex casello ferroviario. L’intervento, ormai quasi concluso, ha portato a un significativo rinnovo di questo edificio storico, contribuendo a valorizzare il contesto urbano e il patrimonio locale. La ristrutturazione si inserisce in un progetto volto a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a preservare le testimonianze architettoniche della zona.

Particolarmente curato anche il terrazzo, dove è stato realizzato un nuovo pavimento in decodecking, soluzione elegante e resistente che lascia intuire una futura destinazione legata alla fruizione degli spazi all'aperto Cambia volto uno degli edifici storici affacciati sul lungomare Tafuri, nel quartiere Torrione. L'ex casello ferroviario, noto anche come casa cantoniera, appare ormai vicino al completamento degli interventi di riqualificazione che negli ultimi mesi ne hanno profondamente trasformato l'aspetto. Osservando la struttura - come mostrano le foto di Antonio Capuano - colpiscono subito i nuovi infissi, già installati, e la ringhiera completamente rinnovata, che restituiscono all'edificio un'immagine più ordinata e moderna, pur mantenendo il fascino originario.

