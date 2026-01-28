Nuova vita per l' ex casello ferroviario | il progetto di co-housing è realtà accolte persone senza dimora

È partito ufficialmente il progetto di co-housing nell'ex casello ferroviario di Santarcangelo. Ora ci vivono persone senza dimora e il progetto, che punta a offrire loro una sistemazione dignitosa, è diventato realtà. La struttura, che fino a poco tempo fa era un semplice edificio abbandonato, ora ospita chi cerca una seconda possibilità.

Dopo'inaugurazione dello scorso giugno, si consolidano le attività presso lo storico immobile di via Celletta dell'Olio intitolato a Maria Sartore: un investimento per il co-housing che già accoglie cinque persone È entrato nella sua fase pienamente operativa il progetto di welfare di prossimità ospitato nell'ex casello della ferrovia Santarcangelo-Urbino. L'immobile di via Celletta dell'Olio 649, inaugurato ufficialmente il 12 giugno 2025 dopo un profondo intervento di riqualificazione finanziato dal Pnrr e con risorse dell'amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna, rappresenta oggi il simbolo di una nuova strategia di inclusione che unisce il diritto all'abitare con percorsi concreti di autonomia sociale e lavorativa, rivolta a persone senza fissa dimora e in condizioni di grave marginalità e povertà estrema.

