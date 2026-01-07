Kayode Juve i bianconeri sono sulle tracce dell’ex Fiorentina | sfida a quel club italiano per il classe 2004 Le ultimissime

La Juventus valuta l’acquisto di Kayode Juve, giovane talento classe 2004 ex Fiorentina. La società bianconera sta monitorando la situazione e potrebbe avanzare un’offerta per rafforzare il reparto offensivo. Seguiranno aggiornamenti sulle trattative e sulle decisioni ufficiali.

Kayode Juve, i bianconeri stanno ragionando sulla possibilità di prendere l'ex Fiorentina per rinforzare la rosa. I dettagli della possibile trattativa. Non si può più parlare di una semplice rivelazione: Michael Kayode è diventato una solida realtà del calcio internazionale. Il classe 2004, che ha lasciato la Fiorentina per misurarsi con il calcio inglese, sta dominando la fascia destra con una maturità impressionante. Il suo rendimento con la maglia del Brentford lo ha issato tra i migliori interpreti del ruolo nell'intera Premier League, attirando inevitabilmente i riflettori dei più grandi club europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kayode Juve, i bianconeri sono sulle tracce dell'ex Fiorentina: sfida a quel club italiano per il classe 2004. Le ultimissime Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. È sempre Inter contro Juventus | duello per Kayode a giugno | CMIT. La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno - La Juventus ha in pugno il centrocampista argentino del West Ham, per il quale manca ancora l'ok definitivo di Spalletti. sport.sky.it

Juventus, Moretto: ‘Non ci sono contatti tra l’entourage di Frattesi e i bianconeri’ - L’esperto di mercato ha infatti chiarito che, al momento, non c’è alcuna trattativa in corso tra le parti: “Quindi insomma non ci sono contatti tra club, non ci sono contatti tra entourage Frattesi e ... it.blastingnews.com

È sempre Inter contro Juventus: duello per Kayode a giugno | CM.IT - L'Inter e la Juventus duellano anche sul mercato, in vista della prossima stagione: obiettivo Kayode del Brentford ... calciomercato.it

Due big italiane su Michael Kayode del Brentford: per l'estate lo seguono #Inter e #Juventus L'esterno azzurro è uno dei migliori in assoluto per rendimento in Premier. Ha sondaggi concreti da big inglesi, Inter e Juve lo vorrebbero riportare in Italia i x.com

Allegri continua a pensare a lui per la difesa. Ed è assolutamente normale. Il tecnico del Milan lo conosce bene. È arrivato alla Juventus con Allegri in panchina, si è imposto in bianconero con Allegri in panchina. Ha vinto il suo primo trofeo, la Coppa Italia, co - facebook.com facebook

