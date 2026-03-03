Settimana mondiale del glaucoma visite oculistiche gratuite all’Uici Palermo

Durante la settimana mondiale del glaucoma, che si svolgerà dall’8 al 14 marzo 2026, sarà possibile usufruire di visite oculistiche gratuite presso la sede dell’Uici Palermo. La campagna di prevenzione è promossa dalla Fondazione sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – Iapb Italia Ets, in collaborazione con l’Unione italiana dei.

In occasione della settimana mondiale del glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo 2026, sarà avviata la campagna di prevenzione promossa dalla Fondazione sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – Iapb Italia Ets, in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps. Giovedì 5 marzo alle ore 11.30 all'Uici Palermo si terrà la conferenza stampa durante la quale verranno presentate le attività di prevenzione organizzate per l’occasione. Saranno presenti un medico oculista, ortottista e dirigenti per sensibilizzare la cittadinanza e i media sull’importanza della diagnosi precoce del glaucoma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

