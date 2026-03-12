La ricostruzione dopo il ciclone Harry | L' Europa è pronta fare la sua parte ma il governo italiano agisca subito

Dopo il passaggio del ciclone Harry, gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico e Giuseppe Antoci, invitano il governo italiano a intervenire rapidamente. Essi affermano che l’Europa è pronta a contribuire alla ricostruzione, ma sottolineano la necessità di un’azione immediata da parte delle autorità nazionali. La situazione richiede risposte tempestive e coordinate per affrontare le conseguenze del maltempo.

L'appello degli europarlamentari 5 Stelle Pasquale Tridico e Giuseppe Antoci dopo le rassicurazioni arrivate dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen L'Europa pronta a fare la sua parte, il governo non si faccia trovare impreparato. In sintesi dicono questo gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico e Giuseppe Antoci. I due hanno ricevuto rassicurazioni dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e dal commissario per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, dopo una lettera inviata per chiedere aiuti alle popolazioni colpite dal ciclone Harry. “Nelle settimane successive al... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

