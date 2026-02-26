Logistica De Ruvo Confetra | Comparto che vale il 9% del Pil Puntare su infrastrutture digitale e competitività

La logistica rappresenta circa il 9% del PIL italiano e riveste un ruolo fondamentale nell’economia del paese. Da decenni, il settore si occupa di far circolare merci e risorse, mantenendo in moto l’intera macchina produttiva. Investire in infrastrutture, innovazione digitale e migliorare la competitività sono obiettivi chiave per sostenere questa attività. Solo così si garantisce il funzionamento efficiente dell’intero sistema economico.

All'Assemblea pubblica per gli 80 anni della Confederazione, il Presidente Carlo De Ruvo rilancia il ruolo strategico della logistica per l'economia italiana e guarda alle sfide future "Da ottant'anni muoviamo l'economia italiana. Senza logistica, trasporti e spedizioni il Paese semplicemente si fermerebbe. Oggi celebriamo il lavoro e la professionalità di un settore strategico e, allo stesso tempo, chiediamo scelte chiare per competitività, infrastrutture e innovazione". Lo ha dichiarato Carlo De Ruvo, Presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), intervenendo all'Assemblea pubblica in cui si celebra l'anniversario della Confederazione, dal titolo "80 anni in Movimento, una storia che guarda al futuro".