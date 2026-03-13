LetExpo Grimaldi | La sostenibilità è prima di tutto sociale Alis sostegno a 30 progetti

Durante l'evento LetExpo, un rappresentante di Grimaldi ha affermato che la priorità della sostenibilità è sociale, sottolineando che questa deve essere il punto di partenza. Inoltre, Alis ha annunciato il sostegno a 30 progetti rivolti a iniziative sociali, evidenziando l’impegno nel settore. Le dichiarazioni si concentrano sull’importanza della dimensione sociale come prima fase per una strategia sostenibile più ampia.

" La sostenibilità deve partire prima di tutto da quella sociale. Solo dopo vengono quella ambientale e quella economica: sono collegate tra loro e necessarie, ma il primo passo deve essere il sociale". A sottolinearlo è Eugenio Grimaldi, presidente di Alis per il Sociale, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo, la manifestazione di riferimento per il settore della logistica e dei trasporti. Secondo Grimaldi, l'impegno di Alis per il Sociale nasce proprio con l'obiettivo di rafforzare il legame tra il mondo dell'impresa e quello del volontariato e dell'inclusione sociale. " L'impegno di Alis per il Sociale nasce proprio con questo obiettivo: creare un ponte tra le categorie cosiddette fragili e il mondo degli imprenditori.

