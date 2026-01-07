Boom di presenze al Magic Castle | oltre 80.000 visitatori da tutto il Centro-Sud

L'edizione del Magic Castle – Angri Città d’Arte si è conclusa con risultati notevoli, attirando oltre 80.000 visitatori provenienti da tutto il Centro-Sud. Dal 15 novembre all’Epifania, la manifestazione ha trasformato Angri in una meta imperdibile per le festività natalizie, offrendo un’esperienza culturale e ricreativa di grande richiamo. Questi numeri testimoniano l’interesse crescente verso eventi che valorizzano il patrimonio locale e favoriscono il turismo regionale.

