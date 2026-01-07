Boom di presenze al Magic Castle | oltre 80.000 visitatori da tutto il Centro-Sud
L'edizione del Magic Castle – Angri Città d’Arte si è conclusa con risultati notevoli, attirando oltre 80.000 visitatori provenienti da tutto il Centro-Sud. Dal 15 novembre all’Epifania, la manifestazione ha trasformato Angri in una meta imperdibile per le festività natalizie, offrendo un’esperienza culturale e ricreativa di grande richiamo. Questi numeri testimoniano l’interesse crescente verso eventi che valorizzano il patrimonio locale e favoriscono il turismo regionale.
Tempo di lettura: 3 minuti Si chiude con numeri straordinari l’edizione del Magic Castle – Angri Città d’Arte, che per due mesi intensi, dal 15 novembre fino all’Epifania, ha trasformato Angri in una delle principali destinazioni natalizie del Centro-Sud Italia, registrando oltre 80.000 presenze provenienti da Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Calabria. Un periodo magico, fatto di appuntamenti quotidiani, che ha accompagnato la città lungo tutto il tempo dell’Avvento, del Natale e delle festività, costruendo giorno dopo giorno un’esperienza capace di attrarre visitatori, famiglie, scuole e gruppi organizzati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
