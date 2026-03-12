Il responsabile del settore giovanile del Cittadella ha commentato l’esordio in Serie B di Samuel Wiafe, definendolo un traguardo importante per la squadra e un motivo di orgoglio. Casadio ha sottolineato come il percorso di crescita del giovane sia stato seguito con attenzione, e che questa opportunità rappresenta un risultato concreto di tutto il lavoro svolto nel settore giovanile.

Credere nel potenziale di un giovane calciatore richiede pazienza e fiducia, oltre all’attenzione, necessaria, nel percorso graduale di crescita. Se Samuel Wiafe, nemmeno maggiorenne, è riuscito a costruirsi la prima presenza in serie B con la maglia del Modena, lo deve alla costanza avuta in questi anni e a chi ha saputo coltivare insieme a lui il talento. Nel 2020 il ragazzo arriva in Italia e ad accoglierlo, a Modena, c’era la Cittadella Vis: "Samuel è un esempio pratico, di come un sogno si possa realizzare e raggiungere – ha raccontato il responsabile del settore giovanile della Cittadella, Pier Franco Casadio, ai microfoni di ’Futuro Gialloblù’ – i meriti sono principalmente suoi e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il responsabile del settore giovanile della Cittadella. Casadio e il sogno realizzato di Samuel Wiafe: "Per noi il suo esordio in B è davvero un vanto»

Articoli correlati

Leggi anche: Morto Orazio Russo, addio allo storico responsabile del settore giovanile del Catania: il cordoglio del club siciliano

Addio a Orazio Russo, storico responsabile del settore giovanile del CataniaUn grave lutto ha investito il calcio siciliano e nazionale: se n'è andato all'età di 52 anni Orazio Russo, storico responsabile del settore...

Approfondimenti e contenuti su Samuel Wiafe

Temi più discussi: Alla scoperta di Samuel Wiafe, l’esordiente sprinter gialloblù; Modena, Wiafe pronto al bis: titolare col Cesena dopo il debutto record?; Modena, Wiafe ha convinto: possibile conferma da titolare contro il Cesena; ? Qui Modena - Wiafe ha convinto Sottil: sarà ancora titolare con il Cesena?.

Cittadella's youth sector manager, Casadio, and Samuel Wiafe's realized dream: His debut in Serie B is truly a source of pride for us.Believing in a young player's potential requires patience and trust, as well as the necessary attention to his gradual development. sport.quotidiano.net

Modena, crescere e diventare grandi: Samuel Wiafe e l’esordio da titolare in B a diciassette anniNella sconfitta di Chiavari c'è una grande notizia per il Modena: a soli 17 anni arriva l'esordio da titolare per Samuel Wiafe. gianlucadimarzio.com

#Calcio #SerieB - Alla scoperta di Samuel #Wiafe, l’esordiente “sprinter” del #Modena x.com

Modena Fc, debutto in Serie B per Samuel Wiafe Leggi l’approfondimento su parlandodisport.it https://www.parlandodisport.it/2026/03/04/modena-fc-la-nota-lieta-nella-difficile-serata-vissuta-a-chiavari-debutto-in-serie-b-per-il-classe-2008-samuel-wiafe/ facebook