Lerici si candida Marco Russo | Ascolto e confronto per crescere

Lerici si prepara alle prossime elezioni comunali con Marco Russo, che ha dichiarato: “Ascolto e confronto per crescere”. Nei giorni scorsi, Russo ha espresso apprezzamento per le parole del sindaco uscente Leonardo Paoletti, annunciando la sua disponibilità a proseguire nel percorso di crescita della comunità. La candidatura di Russo si inserisce in un dialogo aperto con cittadini e amministrazione, orientato a un futuro condiviso per Lerici.

Nei giorni scorsi ha accolto con piacere le parole del sindaco uscente Leonardo Paoletti, che nell’annunciare la volontà di non ricandidarsi, lo aveva lanciato quale suo successore. Ieri, l’annuncio ufficiale: sarà Marco Russo, 51 anni, attuale vicesindaco, a guidare l’attuale maggioranza alle prossime elezioni amministrative. "Confermo con la mia candidatura l’impegno nei confronti dei cittadini e del nostro Comune, proseguendo un percorso iniziato oltre dieci anni fa e che prospetta ancora molti e importanti obiettivi da raggiungere per la nostra realtà – commenta il candidato sindaco, Marco Russo –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lerici, la scelta del sindaco Paoletti: "Non mi candido". Via libera a Russo - Le tante cose fatte "che hanno cambiato il dna di Lerici" e le molte cose da fare sulla linea di un’auspicata continuità che vedrà il vicesindaco Marco Russo candidato alle prossime elezioni. msn.com