Messina al voto | centrosinistra cerca l’unità Musolino Russo e civici tra le opzioni per la corsa a sindaco

A Messina, il centrosinistra cerca di unire le forze in vista delle prossime elezioni comunali, dopo le tensioni interne e le divergenze sui candidati. Musolino, Russo e altre liste civiche sono le opzioni principali per la corsa a sindaco, mentre i leader del centro-sinistra lavorano per trovare un accordo su programma e candidato condiviso. Quella di questa sera rappresenta una tappa importante per definire la strategia del fronte progressista. I prossimi giorni saranno decisivi per la scelta finale.

Messina al Voto: Centrosinistra al Lavoro per Trovare un Accordo su Programma e Candidato. Si è aperta questa sera a Messina una fase cruciale per il centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali. Rappresentanti di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Casa Riformista – Italia Viva e Controcorrente di Ismaele La Vardera sono riuniti per definire un programma elettorale condiviso e individuare il candidato sindaco che sfiderà le altre forze politiche per la guida della città. Un Confronto Necessario: Superare le Divisioni per Competere. L'incontro, iniziato alle 20:35 presso la sede del Partito Democratico, è il primo di una serie che mira a costruire un'alleanza solida e competitiva.