Leonardo rilancia con 500 assunzioni Il futuro è nei droni

Leonardo ha annunciato un piano di assunzioni che prevede almeno 500 nuovi posti di lavoro nella divisione Aerostrutture, con attività concentrate tra le sedi di Grottaglie e Pomigliano D’Arco tra il 2026 e il 2030. La società ha comunicato questa intenzione in un contesto di investimenti nel settore dei droni e dell’innovazione aeronautica. La decisione interessa principalmente le aree dedicate alla produzione e allo sviluppo di nuovi modelli.

Leonardo mette in cantiere “almeno 500 assunzioni” per la divisione Aerostrutture tra l’area di Grottaglie e quella Pomigliano D’Arco nel periodo 2026 - 2030. È uno degli annunci più importanti che l’amministratore delegato Roberto Cingolani, fa presentando (ieri) i dati definitivi del 2025 e l’aggiornamento del piano industriale. In Leonardo, spiega Cingolani, «l’Italia ha oggi 30mila persone su 63mila. Distribuiremo la crescita nelle varie divisioni». In particolare, dopo aver registrato 20mila nuove assunzioni tra il 2023 e il 2025, nel periodo 2026-2030 il gruppo prevede altri 28mila ingressi: il 55% giovani under 30, il 70% profili Stem e il 30% donne. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

