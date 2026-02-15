Serena Pergher ha sfiorato il bronzo nei 500 metri di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perdendo il podio di appena tre centesimi. La giovane atleta ha mostrato una velocità impressionante, dimostrando di avere grandi possibilità per il futuro. La sua corsa, molto combattuta, ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport sulla scena internazionale.

Una promessa per il futuro. Giornata dedicata alla velocità femminile nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I 500 metri sono stati il piatto forte del programma e, tra le fila azzurre, la linea verde varata da Maurizio Marchetto e dal suo staff ha dato risposte incoraggianti, sfiorando un risultato di grande rilievo. Serena Pergher ha infatti letteralmente accarezzato il podio nella gara a Cinque Cerchi. Prestazione di spessore per la classe 2004 trentina, capace di un avvio brillante da 10”5 e di una chiusura in 37”30: appena un centesimo dal primato personale e nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - STELLA NASCENTE! Serena Pergher sfiora il bronzo per 3 centesimi nei 500 metri. Ma il futuro è suo

La seconda giornata degli Europei senior 2026 di speed skating si svolge all’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.