Dalla difesa alla sicurezza globale Cosa c’è nel piano industriale di Leonardo

Leonardo ha presentato oggi a Roma il piano industriale per il 2026-2030, illustrando le strategie che guideranno le attività nei prossimi cinque anni. Il documento definisce gli obiettivi dell’azienda nel settore della difesa e della sicurezza, con un focus su investimenti e sviluppo di nuovi progetti. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti del management e gli stakeholder interessati alle prospettive future dell’azienda.

È con non poca ambizione che Leonardo guarda ai prossimi cinque anni. La presentazione del piano industriale per il quinquennio 2026-2030, tenutasi oggi a Roma, ha fornito un’ampia panoramica sulla strategia globale di Monte Grappa. Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale del gruppo, ha esposto una strategia che si inserisce in un momento storico di grande discontinuità. L’Europa si trova a fare i conti con un contesto di sicurezza radicalmente mutato, con la spesa per la difesa in rapida crescita su entrambe le sponde dell’Atlantico e una domanda di sistemi integrati che non accenna a rallentare. In questo scenario, Leonardo ha puntato sulle tecnologie proprietarie, sull’espansione del portafoglio per abbracciare tutti i domini operativi e sulla sua più recente scommessa: il Michelangelo Dome. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leonardo presenta il piano industriale 2030, ricavi a 30 miliardi e strategia su AI e datiIl Consiglio di Amministrazione di Leonardo, presieduto da Stefano Pontecorvo, ha approvato l'aggiornamento del piano industriale 2026-2030,...

Radar e sicurezza, l'intesa tra Difesa e LeonardoL'Italia compie un nuovo passo nel rafforzamento delle proprie capacità di difesa contro le minacce a lungo raggio, in una fase in cui la sicurezza...

