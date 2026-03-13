L' emorragia dei negozi a Trieste | persi oltre 600 dal 2012

Da il 2012, a Trieste sono scomparse 611 attività di commercio al dettaglio, principalmente nelle zone periferiche e meno frequentate. La perdita riguarda negozi di varia natura e si concentra in aree al di fuori del centro storico e delle zone più movimentate della città. L’elenco delle attività chiuse si aggiorna di anno in anno senza interruzioni.

Soprattutto nei quartieri lontani dal centro e dalle aree turistiche. I dati dell’Osservatorio Confcommercio segnalano un forte calo in abbigliamento, calzature, edicole e commercio ambulante. Crescono invece ristorazione e alloggi turistici Una vera “emorragia” di negozi per Trieste nell’ultimo decennio: sono 611 le attività di commercio al dettaglio venute a mancare dal 2012, almeno nelle zone lontane dal centro e dalla movida. Lo dicono i dati dell’ultimo Osservatorio “Città e demografia d’impresa” di Confcommercio. In base all’indagine, realizzata con il contributo del Centro Studi delle Camere di Commercio “G. Tagliacarne”, si è passati infatti da 1. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

