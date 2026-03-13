Con un ritardo di due anni, è stata consegnata alla Commissione Affari sociali della Camera la relazione sui dati del 2023 relativi alla legge 194. Il documento segnala che il numero di aborti rimane stabile rispetto agli anni precedenti, mentre aumentano quelli effettuati con metodi farmacologici. Nessuna variazione si registra invece nel tasso di aborti complessivi.

Con un ritardo di due anni, è stata trasmessa alla Commissione Affari sociali della Camera la Relazione sull’attuazione della legge n. 194 del 22 maggio 1978, che presenta e analizza i dati relativi al 2023. Il documento non è ancora pubblicato sul sito del Ministero della salute: la norma prevede che sia presentato a febbraio dell’anno successivo e già l’anno scorso la scadenza era stata ignorata, consegnando il testo a dicembre 2024. Nel 2023 sono state notificate 65.746 interruzioni volontarie di gravidanza (IVG). Rimane invariato rispetto all’anno precedente il tasso di abortività, cioè il numero di IVG per 1.000 donne di età 15-49 anni residenti in Italia, l’indicatore più accurato per valutare il ricorso all’IVG secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge 194, la relazione sui dati del 2023 consegnata con due anni di ritardo: invariato il tasso di aborti, crescono quelli farmacologici

Articoli correlati

Legge 194: l'Italia continua a non avere dati sull'accesso all'aborto. Sportiello: «Una palese violazione di un dovere istituzionale»Su quanto debba produrre il Ministero della Salute, la legge 194 non ha lacune: «entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello...

Aborto, ritardo record per la relazione del ministero (quasi un anno). Questionario online delle associazioni per raccogliere i datiMentre ancora il ministero non ha consegnato al Parlamento la relazione sull’aborto del 2025 con un ritardo record di quasi un anno, le associazioni...

Una raccolta di contenuti su Legge 194 la relazione sui dati del...

Temi più discussi: Legge 194, i dati con un anno di ritardo. Meno obiettori e più aborti farmacologici, pesano le disparità territoriali; Ancora ritardi sulla pubblicazione dei dati sull'interruzione volontaria di gravidanza: l'ultima relazione è del 2022; Scomparsa la relazione sull’aborto, ritardo record del ministero: mancano ancora i dati del 2023.

Legge 194, relazione ancora in ritardo e con dati inattuali: il governo scarica la responsabilità sulle RegioniIl documento è stato trasmesso alla Commissione Affari sociali della Camera. Ma è una fotografia non realistica: i dati si fermano al 2023 e arrivano in un contesto sanitario cambiato, tra carenza di ... editorialedomani.it

Legge 194. Relazione nuova, approccio vecchioqualche giorno fa è stata presentata la relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 194, che conferma la tendenza alla riduzione dei tassi di abortività e del numero delle IVG/anno ... quotidianosanita.it

Sì e solo rispettando alcune regole precise. Ecco cosa dice la legge: https://kodmi.it/ElQqA - facebook.com facebook

La Legge Meloni/Nordio stravolge la Costituzione e mette a rischio l’autonomia della magistratura, compromettendo l’equilibrio tra i poteri dello Stato. L’obiettivo è preciso: sottoporre la magistratura al condizionamento del governo e indebolire i controlli su chi x.com