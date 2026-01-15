aborto ritardo record per la relazione del ministero quasi un anno questionario online delle associazioni per raccogliere i dati

Il ministero non ha ancora consegnato al Parlamento la relazione sull’aborto del 2025, registrando un ritardo di quasi un anno. Nel frattempo, alcune associazioni hanno promosso un questionario online per raccogliere dati aggiornati sulle condizioni di accesso all’interruzione di gravidanza sul territorio. Questa iniziativa mira a fornire un quadro più preciso e rappresentativo della situazione attuale.

Mentre ancora il ministero non ha consegnato al Parlamento la relazione sull’aborto del 2025 con un ritardo record di quasi un anno, le associazioni che si battono per l’accesso all’interruzione di gravidanza hanno diffuso un questionario per raccogliere informazioni sul territorio. “Se hai abortito tra il 2020 e il 2025 in Italia, entro i primi 90 giorni di gestazione, questo sondaggio è rivolto a te”, si legge nel testo dell’iniziativa a cui è possibile partecipare fino al 22 gennaio, volto intercettare cosa succede a partire dalla scoperta di essere incinta fino allo svolgimento della procedura di interruzione volontaria di gravidanza, chirurgica o farmacologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

