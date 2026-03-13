Charles Leclerc amareggiato | Non so perché ho perso tanto in rettilineo Mercedes con la power unit fa la differenza

Charles Leclerc si mostra amareggiato dopo le qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota ha spiegato di aver perso molto in rettilineo e ha attribuito questa difficoltà alla potenza della power unit Mercedes, che sembra fare la differenza in questa fase di gara.

Frustrazione e delusione albergano nell’animo di Charles Leclerc al termine delle qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota della Scuderia Ferrari ha chiuso al sesto posto il time attack, dominato dalle due Mercedes: in pole position c’è il britannico George Russell, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli e alla McLaren di Lando Norris; quarto l’altro ferrarista, Lewis Hamilton. Pesantissimo il distacco accusato da Leclerc, pari a 1?008, a testimonianza dell’enorme differenza rispetto alla W17. Una parte di questo gap, però, il pilota monegasco non riesce ancora a spiegarsela: “ Ho perso solo 4 decimi nel secondo rettilineo e non so il motivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

