Gli studenti ’de li 4S’ contro l’ictus | la questua fa il pieno di solidarietà

Gli studenti ’de li 4S’ hanno organizzato una serata di solidarietà per raccogliere fondi contro l’ictus. La questua ha attirato tanti cittadini, commercianti e volontari, che hanno risposto con entusiasmo. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera semplice e sincera, rinnovando un legame antico tra università, commercio e volontariato.

L'antico legame tra l'università, i commercianti e il volontariato si è rinnovato, l'altra sera, in un'atmosfera carica di significato. Presso l'accogliente Ego' Lounge Laboratorio Gourmet, l' Associazione Ferrarese Universitaria de li 4S ha consegnato i frutti della tradizionale ' Questua del pacco di Natale ' all'associazione Alice Ferrara (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale), a testimonianza di un successo che va ben oltre il risultato materiale. L'evento, giunto con continuità dal lontano 1951, ha visto protagonisti gli studenti dell'Afu de li 4S, custodi di un gesto solidale nato in risposta all'alluvione del Polesine.

