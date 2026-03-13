Lecco | 265 ritardi e 60 minuti di ritardo verso Milano

Tra l’11 febbraio e il 12 marzo 2026, la stazione di Lecco ha registrato 265 ritardi nelle partenze, con alcuni treni che hanno accumulato anche 60 minuti di ritardo in direzione Milano. In questo periodo, sono stati segnalati problemi di puntualità su numerosi treni, causando disagi ai pendolari che quotidianamente utilizzano questa tratta.

La stazione di Lecco ha registrato un mese critico tra l'11 febbraio e il 12 marzo 2026, con 265 ritardi su oltre 4.137 corse monitorate. La tratta verso Milano Centrale risulta la più colpita, dove il 16,2% dei treni non arriva in orario, creando disagi significativi per i pendolari lombardi durante le Olimpiadi in corso. I dati emergenti indicano che la problematica non è casuale ma strutturale, con picchi di ritardo che hanno raggiunto i 60 minuti su specifiche corse. L'impatto si fa sentire soprattutto nella seconda metà di febbraio, quando la circolazione ferroviaria ha subito forti interruzioni a causa di guasti e lavori straordinari nelle stazioni milanesi.