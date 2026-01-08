Guasti sulla linea per il gelo | ritardi fino a 60 minuti mattinata difficile per i pendolari verso Milano

Nella mattinata di giovedì 8 gennaio, i pendolari diretti a Milano hanno affrontato disagi a causa di guasti lungo la linea Bergamo-Pioltello-Milano. Trenord ha segnalato rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti, in particolare tra Verdello-Dalmine e Milano Lambrate. La situazione ha reso difficile la circolazione ferroviaria, con conseguenti disagi per gli utenti in transito verso la città.

I GUASTI. Particolarmente critica la situazione sulla Bergamo-Pioltello-Milano, dove Trenord segnala rallentamenti dovuti a un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Verdello-Dalmine e a Milano Lambrate nella mattinata di giovedì 8 gennaio.

