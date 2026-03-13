Treni a Lecco i numeri di un mese nero | 265 ritardi in trenta giorni

Nel corso di trenta giorni, i treni a Lecco hanno registrato 265 ritardi, con numerosi guasti e cancellazioni che hanno coinvolto il servizio ferroviario locale. Durante questo periodo si sono verificati anche un tentato sabotaggio sulla tratta a lago e interrogazioni parlamentari riguardanti la gestione del trasporto. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e delle istituzioni politiche.

I dati di TabelloneOrari sul periodo 11 febbraio – 12 marzo 2026 fotografano una situazione che la politica ha già portato fino al ministero: il 16,2% dei treni verso Milano Centrale arriva in ritardo. E da settembre il Besanino si ferma per un anno. I treni di Lecco non smettono di fare notizia. Guasti, cancellazioni, interrogazioni parlamentari, un tentato sabotaggio sulla tratta a lago: il trasporto ferroviario lecchese è diventato un caso politico e mediatico lungo l'intero anno olimpico. Ora arrivano i numeri a certificarlo. TabelloneOrari, portale nazionale che monitora in tempo reale partenze, ritardi e cancellazioni di tutti i treni nelle principali stazioni italiane, ha elaborato per LeccoToday il report mensile sulla stazione di Lecco: nel periodo tra l'11 febbraio e il 12 marzo 2026 sono stati monitorati 4. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

