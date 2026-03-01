Il Milan ha battuto la Cremonese 2-0 in trasferta, con il gol decisivo di Rafa Leao al minuto 90. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha conquistato i tre punti nonostante una gara difficile e combattuta. Leao, considerato il migliore in campo, ha contribuito alla vittoria con una prestazione significativa.

Una vittoria pesante, sofferta, ma meritatissima, quella rossonera in Cremonese-Milan 0-2. I rossoneri la sbloccano al 90' dopo aver sprecato tantissimo. Almeno sei palle gol nitide non concretizzate. Una lezione per tanti, per tutti quelli che dopo l'ultima sfida sostenevano che tanto non si sarebbe segnato comunque e che l'episodio arbitrale non fosse una scusante. Segnano di testa Strahinja Pavlovic e nel recupero Rafa Leao, il migliore in campo, nonostante gli errori sotto porta. Perché chi lo critica oggi non capisce niente: è stata la sua miglior partita stagionale e forse non solo. Prestazione totale: in palla dal primo all'ultimo minuto, capace di fare sponde, accelerare, farsi trovare in area.

Pianetamilan.it - Vittoria lezione per tanti! Cremonese-Milan 0-2: il miglior Rafa Leao da anni

