Milan Leao ha cambiato passo | numeri gol pesanti e parole da leader E quelle dichiarazioni su Bartesaghi…
Nel match tra Cagliari e Milan, terminato 0-1, Rafa Leao si conferma figura chiave per i rossoneri. Con numeri importanti e gol decisivi, il portoghese dimostra di essere un elemento fondamentale sia in campo che fuori, con dichiarazioni che sottolineano il suo ruolo di leader. Una partita che evidenzia la crescita e l’affidabilità del giocatore, sempre più centrale nel progetto del Milan.
Cagliari-Milan termina 0-1 e rappresenta l'ennesimo successo firmato da Rafa Leao, sempre più determinante con i suoi gol e con le sue parole da leader. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
“Alla luce di Cagliari-Milan 0-1 (Leao), è opportuno ricordare che, tutte le volte che il Milan ha vinto la prima partita dell'anno 0-1 in trasferta con un gol di un giocatore nero, a fine campionato ha vinto lo scudetto: 3 gennaio 1993 - Roma-Milan 0-1 (Gullit) 2 gen - facebook.com facebook
