Milan Leao ha cambiato passo | numeri gol pesanti e parole da leader E quelle dichiarazioni su Bartesaghi…

Nel match tra Cagliari e Milan, terminato 0-1, Rafa Leao si conferma figura chiave per i rossoneri. Con numeri importanti e gol decisivi, il portoghese dimostra di essere un elemento fondamentale sia in campo che fuori, con dichiarazioni che sottolineano il suo ruolo di leader. Una partita che evidenzia la crescita e l’affidabilità del giocatore, sempre più centrale nel progetto del Milan.

Milan, il segreto del successo nell’intervallo, il retroscena negli spogliatoi - 0 a Cagliari grazie alla svolta dopo i primi 45' di gioco: De Winter e Leao raccontano il discorso di Allegri che ha cambiato la partita. sport.virgilio.it

De Winter e Leao svelano cosa è successo nello spogliatoio del Milan a Cagliari: cosa ha detto Allegri - Koni De Winter e Rafael Leao raccontano cosa è successo all'intervallo e svelano il discorso ... fanpage.it

Milan, Leao: "Abbiamo un obiettivo, ma è ancora lunga. Lottiamo sempre per vincere" x.com

“Alla luce di Cagliari-Milan 0-1 (Leao), è opportuno ricordare che, tutte le volte che il Milan ha vinto la prima partita dell'anno 0-1 in trasferta con un gol di un giocatore nero, a fine campionato ha vinto lo scudetto: 3 gennaio 1993 - Roma-Milan 0-1 (Gullit) 2 gen - facebook.com facebook

