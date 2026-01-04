Milan Di Stefano su Leao punta | Cosa gli vuoi dire? Segna e fa gol decisivi Discusso perché è il più forte

Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport al seguito del Milan, per approfondire vari temi legati alla squadra. Tra questi, il ruolo di Rafael Leao, recentemente diventato una punta sotto la guida di Massimiliano Allegri. Di Stefano ha commentato le prestazioni del giocatore, sottolineando la sua importanza nel reparto offensivo e le ragioni per cui è considerato uno dei più forti.

Cagliari Milan, Leao recupera ma Allegri sceglie la prudenza - Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri La marcia dei rossoneri verso la prossima sfida di campionato contro il Cagliari entra nel viv ... milannews24.com

Tutto un altro Leao: Rafa centravanti fa volare il Milan e non è mai stato così decisivo - Il portoghese cita Kobe Bryant e la sua mentalità ... msn.com

#Milan, #DiStefano su #Pulisic: "Dovrebbe fermarsi per circa 20 giorni. Sulla coppia con #Leao..." #SempreMilan #SerieA x.com

Oggi, 29 dicembre, compie 54 anni Stefano Eranio. Al Milan dal 1992 al 1997 con 140 presenze e 3 Scudetti, 1 Coppa dei Campioni, 1 Supercoppa Europea e 3 Supercoppe Italiane. Tanti auguri! - facebook.com facebook

