Milan Di Stefano su Leao punta | Cosa gli vuoi dire? Segna e fa gol decisivi Discusso perché è il più forte

Da pianetamilan.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport al seguito del Milan, per approfondire vari temi legati alla squadra. Tra questi, il ruolo di Rafael Leao, recentemente diventato una punta sotto la guida di Massimiliano Allegri. Di Stefano ha commentato le prestazioni del giocatore, sottolineando la sua importanza nel reparto offensivo e le ragioni per cui è considerato uno dei più forti.

Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato al seguito del Milan per 'Sky Sport'. Tra i tanti temi, anche un pensiero su Rafael Leao, nuova punta del Diavolo di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan di stefano su leao punta cosa gli vuoi dire segna e fa gol decisivi discusso perch233 232 il pi249 forte

© Pianetamilan.it - Milan, Di Stefano su Leao punta: “Cosa gli vuoi dire? Segna e fa gol decisivi. Discusso perché è il più forte”

Leggi anche: Allegri pre Milan Roma: «Equilibrio per battere Gasperini. Su Leao tengo a dire questa cosa»

Leggi anche: Portiere segna su rigore e festeggia ma non fa in tempo a rientrare: il collega avversario fa gol da centrocampo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan, Allegri può sorridere: Leao e Gabbia in gruppo; Cagliari-Milan, Di Stefano: Buone sensazioni per Leao, il punto da Milanello; Cagliari-Milan, Allegri: “Troppo presto per lo Scudetto, Leao lo preferisco in un ruolo”; Milan, Leao gioca contro il Cagliari? Il punto sul rientro del portoghese.

milan stefano leao puntaGazzetta: "Tutto un altro Leao. Mai così decisivo: Rafa centravanti fa volare il Milan" - La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Tutto un altro Leao. milannews.it

milan stefano leao puntaCagliari Milan, Leao recupera ma Allegri sceglie la prudenza - Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri La marcia dei rossoneri verso la prossima sfida di campionato contro il Cagliari entra nel viv ... milannews24.com

milan stefano leao puntaTutto un altro Leao: Rafa centravanti fa volare il Milan e non è mai stato così decisivo - Il portoghese cita Kobe Bryant e la sua mentalità ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.