Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026

A Roma, le strade saranno chiuse al traffico sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 a causa di diverse manifestazioni ed eventi sportivi. Durante quei giorni, molte vie della città subiranno variazioni nella viabilità, influenzando gli spostamenti dei cittadini e i mezzi di trasporto. La chiusura delle strade riguarda varie zone della capitale, interessando sia il centro che le aree periferiche.

Weekend intenso per la Capitale per quanto riguarda le modifiche alla viabilità fra la visita del Papa a Ponte Mammolo e varie manifestazioni. Ecco una guida utile sul muoversi in città nel fine settimana Sabato 14 e domenica 15 marzo modifiche alla viabilità nella Capitale a causa di tante manifestazioni ed eventi sportivi e non. Fra queste anche la visita di Papa Leone XIV a Ponte Mammolo che comporterà diverse chiusure al traffico. Ecco una guida utile per muoversi a Roma nel fine settimana. Domenica 15 marzo alle ore 16:00 Papa Leone XIV celebrerà una messa presso la chiesa Sacro Cuore di Gesù in via Casal de’ Pazzi. Per la visita del... 🔗 Leggi su Romatoday.it

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