Le strade chiuse a Roma sabato 3 e domenica 4 gennaio

Durante il fine settimana del 3 e 4 gennaio 2026, alcune strade di Roma resteranno chiuse al traffico a causa di interventi di manutenzione del verde e di eventi sportivi. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo, verificando eventuali variazioni alla viabilità e utilizzando percorsi alternativi per evitare disagi.

Sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 modifiche alla viabilità nella Capitale per lavori di manutenzione del verde ed eventi sportivi e non. Ecco una guida utile per muoversi a Roma nel primo weekend del nuovo anno. I divieti a San Pietro Domenica 4 gennaio a mezzogiorno Papa Leone XIV celebrerà.

