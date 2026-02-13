Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, le strade di Roma resteranno chiuse al traffico per via di manifestazioni, eventi sportivi e carnevaleschi, tra cui numerose sfilate che attraverseranno il centro e i quartieri più frequentati.

Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend Sabato 14 e domenica 15 febbraio la viabilità a Roma sarà modificata a causa di diversi lavori, manifestazioni, eventi sportivi e carnevaleschi con tante sfilate in programma in tutta la città. Ad Ostia tante modifiche per via della messa di Papa Leone XIV nel quartiere del decimo municipio. Ecco una guida utile per muoversi nella Capitale nel weekend di San Valentino. Domenica 15 febbraio Papa Leone XIV si recherà ad Ostia per celebrare una messa alle 17:00 presso la chiesa Santa Maria Regina Pacis.🔗 Leggi su Romatoday.it

Durante il weekend del 13 e 14 dicembre, alcune strade di Roma saranno chiuse o soggette a modifiche della viabilità.

Sabato e domenica Roma si prepara a vivere due giorni intensi di eventi sportivi e manifestazioni in centro.

