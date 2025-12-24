Davide De Ascaniis porta Le quattro stagioni di Vivaldi al Teatro Centrale di San Bonifacio
San Bonifacio inaugura il 2026 all’insegna della grande musica con il Concerto di Capodanno, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 17 presso il Teatro Centrale. Protagonista della serata sarà uno dei capolavori assoluti del repertorio barocco, “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
