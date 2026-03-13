Chiara Petrolini ha dichiarato di non essere una madre assassina e di non aver mai fatto del male ai suoi figli. Lo ha affermato durante un intervento a Parma, il 13 marzo 2026, commentando le accuse che le erano state rivolte e sottolineando la sua posizione rispetto alle descrizioni che le sono state attribuite. La donna ha ribadito di essere estranea a tutte le insinuazioni che la coinvolgono.

Parma, 13 marzo 2026 – “ Sono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini”. La studentessa a processo per duplice omicidio dei neonati sepolti in giardino. Sono queste le prime parole di Chiara Petrolini, la studentessa 22enne, imputata del duplice omicidio premeditato dei figli neonati, morti e sepolti nel giardino di casa a Treversetolo (Parma), ad un anno e mezzo di distanza l'uno dall'altro (uno a maggio del 2023 e l'altro ad agosto 2024). Chiara Petrolini arriva in tribunale per l'interrogatorio di garanzia "Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le prime parole di Chiara Petrolini: “Non sono una mamma assassina, non avrei mai fatto del male”

Articoli correlati

“Sono innocente e siamo innocenti. Non ho mai fatto del male a Serena Mollicone”, le parole di Marco Mottola ai giudici dell’AssiseMarco Mottola, uno degli imputati nel processo di Appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, ha rilasciato oggi dichiarazioni spontanee davanti...

Sono un pirata ed un signore, ma non uno stupratore. Julio Iglesias si difende: “Mai fatto del male a una donna”Julio Iglesias reagisce con fermezza alle accuse di abusi mosse nei suoi confronti da due ex dipendenti.

Tutti gli aggiornamenti su Chiara Petrolini

Chiara Petrolini: «Non sono una madre assassina. Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male»«Sono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini». Lo ha ... ilgazzettino.it

Chiara Petrolini a processo: «Non sono un'assassina, una madre che uccide i suoi figli. Non avrei mai fatto del male ai miei bambini»«Sono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ... msn.com