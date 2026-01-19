Sono innocente e siamo innocenti Non ho mai fatto del male a Serena Mollicone le parole di Marco Mottola ai giudici dell’Assise

Marco Mottola, imputato nel processo di appello per l’omicidio di Serena Mollicone, ha dichiarato di essere innocente e di non aver mai avuto rapporti con il delitto. Davanti alla Corte d’Assise di Roma, ha ribadito di non aver mai fatto del male alla giovane di Arce, affermando la propria estraneità ai fatti contestati.

Marco Mottola, uno degli imputati nel processo di Appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, ha rilasciato oggi dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Roma, negando con forza qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio della 18enne di Arce, uccisa nel 2001. “Sono innocente e siamo innocenti. Non ho mai fatto del male a Serena Mollicone”, ha dichiarato l’imputato, cercando di ribadire la sua posizione di fronte ai giudici. Il 38enne, che risponde insieme al padre Franco Mottola, ex comandante della caserma di Arce, e alla madre Annamaria, per il delitto di Serena Mollicone, ha precisato che l’ipotesi accusatoria secondo cui avrebbe spinto la giovane contro la porta della caserma è “falsa” e lo sta “rovinando la vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si apre oggi l’udienza del processo d’appello bis sull’omicidio di Serena Mollicone, con le dichiarazioni spontanee dell’ex comandante dei carabinieri di Arce, Franco Mottola. In un contesto di grande attenzione e tensione, Mottola ha ribadito la propria innocenza e negato ogni depistamento nelle indagini, aprendo un nuovo capitolo nel complesso caso giudiziario.

