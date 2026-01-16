Sono un pirata ed un signore ma non uno stupratore Julio Iglesias si difende | Mai fatto del male a una donna

Julio Iglesias risponde alle recenti accuse di abusi mosse da due ex dipendenti, dichiarando di aver sempre rispettato le donne e di non aver mai commesso atti ingiusti. L’artista spagnolo si difende con fermezza, sottolineando il proprio impegno nel mantenere comportamenti corretti e rispettosi. La vicenda ha suscitato interesse e attenzione, richiedendo chiarimenti ufficiali da parte dell’artista.

Julio Iglesias reagisce con fermezza alle accuse di abusi mosse nei suoi confronti da due ex dipendenti. Il celebre cantante spagnolo, oggi 82enne, in un messaggio pubblicato sul suo account Instagram, le bolla come false. “Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a qualsiasi donna. Queste accuse sono assolutamente false e mi rattristano profondamente”, scrive la star spagnola dopo che due donne, una collaboratrice domestica e una fisioterapista, hanno affermato di aver subito abusi sessuali e altri tipi di vessazioni mentre lavoravano nelle proprietà di Iglesias nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas nel 2021. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

