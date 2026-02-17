Quanto costano i costumi dei pattinatori alle Olimpiadi | Dipende dai cristalli spesso ce ne sono più di 1000
Le numerose decorazioni di cristalli sui costumi dei pattinatori alle Olimpiadi fanno salire i prezzi, a volte superando i 10.000 euro. La scelta delle decorazioni incide molto sul costo finale, con alcuni costumisti che utilizzano più di 1.000 cristalli Swarovski su un singolo abito. Un dettaglio che rende il costo dei costumi molto variabile e dipendente dalla quantità e dalla qualità delle decorazioni.
I costumi per il pattinaggio sul ghiaccio alle Olimpiadi devono essere funzionali ed esteticamente coerenti con l'esecuzione. Lo spiega a Fanpage.it Marika Poli, costume designer, al quale abbiamo chiesto come nascono i look e quanto possono costare.🔗 Leggi su Fanpage.it
Le Olimpiadi sono un'esperienza unica. Ma quanto costano a un tifoso arrivato in val di Fiemme Abbiamo fatto un po' di conti facebook
