Le pagelle di Fiorentina-Cagliari analizzano la prestazione delle due squadre. De Gea si distingue per la sua affidabilità, mentre Comuzzo commette un errore che influisce sull'esito dell’incontro. Dodo emerge tra i protagonisti positivi, confermando il suo ruolo importante in campo. Il report offre una valutazione obiettiva delle prestazioni, evidenziando i momenti chiave e gli errori che hanno caratterizzato la partita.

Firenze, 25 gennaio 2026 – De Gea 6 - La deviazione di Comuzzo lo mette fuori causa, anche perché il colpo di testa di Kilicsoy non sembra irresistibile. Palestra trova un diagonale velenoso e non ci arriva. Solido su Borrelli nel finale. Dodo 6,5 - Insiste sulla corsia, spingendo con continuità, tenendo bassi gli avversari, costringendo Mazzitelli a un super lavoro. E’ uno dei pochi che non arretra rispetto alla prestazione di Bologna. Spinge sempre, giocando una infinità di palloni sempre senza abbassare i giri del motore. Da un suo ennesimo traversone basso nasce il gol della speranza di Brescianini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle di Fiorentina-Cagliari. Il migliore è Dodo, per Comuzzo un errore che pesa

Leggi anche: Fiorentina, le pagelle: De Gea è il migliore, Dodo e Fagioli steccano ancora

Fiorentina, le pagelle: Fagioli illumina, Gud è concreto e Comuzzo spreca tuttoEcco le pagelle della Fiorentina: Fagioli si distingue per la sua qualità, Gud è efficace in fase offensiva, mentre Comuzzo ha commesso alcuni errori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Le pagelle di Bologna-Fiorentina 1-2: Dodô vola, Piccoli sorprende, felsinei bocciati quasi in blocco; Bologna-Fiorentina, le pagelle: Mandragora qualità e quantità (7,5), malissimo Holm (4); Bologna-Fiorentina 1-2, pagelle e tabellino: i rossoblù si svegliano tardi, decidono Mandragora e Piccoli; Bologna-Fiorentina, le pagelle di CM: Mandragora, un goal per Commisso. Holm disastroso.

Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle della partita di Serie AAllo stadio Franchi finisce 1-2 tra Fiorentina e Cagliari. Decisive, per la squadra di Pisacane, le reti di Kiliçsoy e di Palestra: il difensore in prestito dall’Atalanta è l’MVP. Bene anche Mina, uni ... sport.sky.it

Le pagelle di Fiorentina-Cagliari. Il migliore è Dodo, per Comuzzo un errore che pesaStavolta la prestazione corale non è sufficiente. Stecca anche Gosens, mentre il passo indietro di Fagioli condiziona il rendimento della squadra ... sport.quotidiano.net

Pagelle #FiorentinaCagliari I voti ai protagonisti del match x.com

Pagelle Fiorentina Cagliari I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook