le origini della canzone napoletana

La canzone napoletana ha radici antiche e si è evoluta nel tempo, mantenendo vive le sue tradizioni. Nel corso dei secoli, questa forma di musica ha attraversato diverse epoche, adattandosi a cambiamenti culturali e sociali. Oggi, la sua influenza si percepisce ancora nel panorama musicale, con artisti che continuano a interpretare e rinnovare questo patrimonio. La sua storia comprende momenti di grande popolarità e di rinnovamento stilistico.

Dalle origini antiche alla contemporaneità: la canzone napoletana tra storia, tradizione e innovazione musicale. La canzone napoletana si innesta nella storia della città, in quanto nasce da situazioni ed elementi che ne esprimono gli umori. La canzone ha origini antichissime. I Greci e i Romani erano cantori appassionati; accompagnati da lira e cetra, mangiavano spesso con un " sottofondo musicale" e ai tempi della Roma imperiale Napoli era già conosciuta come patria della canzone, tanto che Nerone, che spesso si esibiva cantando a suon di cetra, volle esibirsi a Napoli perché riteneva il giudizio dei napoletani indispensabile per la sua carriera di musicista.

