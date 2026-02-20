Angela Luce, nota attrice e cantante napoletana, è morta il 20 febbraio 2026 a 88 anni. La causa della morte è stata una lunga malattia che l’aveva indebolita negli ultimi mesi. Nata a Napoli il 3 dicembre 1937, Luce ha dedicato tutta la vita alla scena artistica, portando sul palcoscenico e sullo schermo la tradizione musicale della sua città. La sua voce e il suo sorriso resteranno impressi nella memoria di molti appassionati. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano.

L’attrice e cantante Angela Luce è scomparsa il 20 febbraio 2026 all’età di 88 anni. Nata a Napoli il 3 dicembre 1937, Luce è stata una delle figure più longeve e riconoscibili della scena artistica italiana, con una carriera di oltre sei decenni tra cinema, teatro, televisione e musica. Il cinema la vede protagonista in decine di film a partire dalla fine degli anni Cinquanta, quando inizia a collaborare con grandi nomi del cinema italiano in ruoli memorabili: da Dino Risi a Luchino Visconti, da Pier Paolo Pasolini a Mario Martone. Una vita tra teatro, cinema e canzone. Nata Angela Savino in un quartiere popolare di Napoli, Luce ha iniziato giovanissima nel mondo della musica e dello spettacolo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È morta Angela Luce, interprete del cinema e della canzone napoletana

