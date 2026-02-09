Confartigianato incontra il Questore sicurezza legalità e collaborazione con le imprese al centro del confronto

Questa mattina una delegazione di Confartigianato Imprese Rimini ha incontrato il Questore Ivo Morelli. Al centro del confronto ci sono stati sicurezza, legalità e il rapporto tra le imprese e le forze dell’ordine. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione e affrontare insieme le problematiche locali.

Una delegazione di Confartigianato Imprese Rimini ha incontrato il Questore di Rimini, Ivo Morelli, per un confronto sui temi della sicurezza e della legalità in relazione alle attività economiche presenti sul territorio. All’incontro hanno partecipato il Segretario Gianluca Capriotti, il Vice presidente Andrea Moretti, il Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni e il Presidente della categoria Autoriparatori Mirko Bonvicini. Il dialogo si è concentrato in particolare sul “Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”, sottoscritto nel settembre 2025 da autorità, amministrazioni e associazioni di categoria della provincia di Rimini.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Confartigianato Rimini

Questa mattina a Arezzo si è tenuto un incontro tra i presidenti di categoria di Confartigianato e le imprese del Casentino.

Questa mattina a Casentino si sono incontrati i presidenti di categoria di Confartigianato con le imprese locali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Confartigianato Rimini

Confartigianato incontra il Questore. Priorità: preservare sicurezza e legalitàL’incontro si è svolto in uno spirito di fiducia e collaborazione reciproca - conclude Confartigianato - con la volontà condivisa di proseguire il confronto e rafforzare il lavoro comune per ... newsrimini.it

Sicurezza e territorio: Conflavoro PMI Rimini incontra il questore Ivo MorelliOggi, mercoledì 28 gennaio, svolto un incontro istituzionale tra la delegazione di Conflavoro PMI Rimini e il Questore della Provincia di Rimini, dottor Ivo ... chiamamicitta.it

Confartigianato incontra il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessore alle Attività Economiche, Mattia Galeazzi per un focus su pressione fiscale, riqualificazione urbana, rifiuti ed infrastrutture Riduzione della pressione fiscale, riqualificazione urbana, rifi facebook

Bitonci incontra Promovetro #Murano, 'patrimonio identitario unico' (ANSA) - Venezia, 04 feb - L'assessore allo Sviluppo economico Massimo Bitonci ha incontrato oggi i rappresentanti del Consorzio Promovetro Murano, gestore del marchio regionale Vetro Ar x.com