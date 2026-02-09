Confartigianato incontra il Questore sicurezza legalità e collaborazione con le imprese al centro del confronto
Questa mattina una delegazione di Confartigianato Imprese Rimini ha incontrato il Questore Ivo Morelli. Al centro del confronto ci sono stati sicurezza, legalità e il rapporto tra le imprese e le forze dell’ordine. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione e affrontare insieme le problematiche locali.
Una delegazione di Confartigianato Imprese Rimini ha incontrato il Questore di Rimini, Ivo Morelli, per un confronto sui temi della sicurezza e della legalità in relazione alle attività economiche presenti sul territorio. All’incontro hanno partecipato il Segretario Gianluca Capriotti, il Vice presidente Andrea Moretti, il Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni e il Presidente della categoria Autoriparatori Mirko Bonvicini. Il dialogo si è concentrato in particolare sul “Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”, sottoscritto nel settembre 2025 da autorità, amministrazioni e associazioni di categoria della provincia di Rimini.🔗 Leggi su Riminitoday.it
